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الكشف عن معلومات “حساسة” عن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران.. قصف مواقع إستراتيجية وقطع طرق الإمدادات

الأحد 06 أكتوبر 2024 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن معلومات “حساسة” عن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران.. قصف مواقع إستراتيجية وقطع طرق الإمدادات



واشنطن / وكالات/

قالت مصادر رفيعة المستوى، اليوم إن إسرائيل تريد أن توسع الرد على طهران ليشمل إيران والعديد من أجنحتها في مناطق متعددة.
وأفادت المصادر وفق “سكاي نيوز عربية”، بأن إسرائيل تريد قصف العديد من النقاط الحيوية التي تؤثر على إيران عسكريا واقتصاديا.
وأوضحت المصادر أن بعض الدول نصحت واشنطن بضرورة الضغط على إسرائيل لعدم تجاوز الخطوط الحمراء، وأضافت أن إسرائيل “تريد قطع شبكات الإمداد التي تستخدمها طهران لتزويد حلفائها بالسلاح”.
واستبعدت المصادر مشاركة الولايات المتحدة في الرد الإسرائيلي على إيران.

وأكدت أن “واشنطن جاهزة بقواتها وبالتعاون مع دول أخرى للدفاع عن إسرائيل ضد أي رد إيراني”.
وأطلقت إيران مطلع الشهر الجاري نحو 200 صاروخ على إسرائيل، في ثاني هجوم مباشر لها على الدولة العبرية في أقل من ستة أشهر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ، فيما أصاب بعضها قواعد عسكرية من دون أن تتسبب في أضرار كبيرة أو خسائر بشرية.
ووفق إيران فإن هجومها كان ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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