الجيش الإسرائيلي يُحاصر جباليا ويعزز قواته بالفرقة “162” ويبدأ عملية الاجتياح وتوسيع ممر “نتساريم”

غزة / سما/

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بشكل مفاجئ في المناطق الشرقية لمخيم جباليا وجباليا البلد شمالي قطاع غزة، وسط قصف مدفعي كثيف استهدف مناطق سكنية في جباليا البلد.

وقال جيش الاحتلال، إن قواته استكملت تطويق منطقة جباليا، مشيرا إلى أنه قام بنقل الفرقة 162 من منطقة رفح إلى جباليا بعد أن أنهت مهمتها في الجنوب.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية نيرانها على منازل داخل مخيم جباليا، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم الصحفي “حسن حمد” بعد استهداف منزله.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، التي تحقق في استشهاد وإصابة وفقدان العاملين في مجال الإعلام، فإن هذه الحرب تُعد الأكثر دموية للصحفيين منذ تأسيس اللجنة عام 1992.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن المركز الدولي للصحفيين أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما، ودعا إسرائيل إلى وقف استهدافهم والتحقيق في حوادث قتلهم.

ويُعد مخيم جباليا أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في القطاع، وقد أُنشئ على أطراف بلدة جباليا بعد نزوح آلاف الفلسطينيين إليه خلال نكبة 1948.

وتقوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، بتقديم الخدمات الاجتماعية لسكان المخيم، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني شديد.

وذكرت قناة (12) العبرية، أمس السبت، أن أمر الإخلاء الذي أصدره جيش الاحتلال، في مناطق وسط قطاع غزة يهدف إلى “توسيع ممر نتساريم” الذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه.

في وقت سابق من نفس اليوم، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إنذارا عبر منصة “إكس” لسكان مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، يدعوهم إلى “الإخلاء الفوري نحو المناطق الإنسانية”، بزعم وجود عناصر من حركة حماس في تلك المنطقة.

وأشارت القناة، إلى أن هذا الإخلاء “غير المعتاد” يأتي في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتمالية إحياء ذكرى 7 أكتوبر، وسط مخاوف من قيام حشود من سكان غزة بمحاولة اقتحام ممر نتساريم للعودة إلى شمال القطاع، أو شن مقاتلين هجمات على المنطقة.

يذكر أن جيش الاحتلال، أنشأ ممر نتساريم عقب توغله البري في قطاع غزة، بهدف فصل شمالي القطاع عن جنوبيه.