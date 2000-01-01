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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تغييرات في "التوجيهات الدفاعية"

السبت 05 أكتوبر 2024 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تغييرات في "التوجيهات الدفاعية"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن تغييرات في التوجيهات الدفاعية الخاصة بالجبهة الداخلية.

وقال الجيش في بيان: "بعد تقييم الوضع، تقرر أنه اعتبارا من اليوم (السبت) الساعة 20:00، سيتم إجراء تغييرات على المبادئ التوجيهية الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية في مناطق الكرمل ووادي عارة ومنشيه والضفة والشّارون ودان ياركون وهاشفيلا وعدة بلدات بالقرب من قطاع غزة".


وأضاف: "سيُسمح بتجمعات تصل إلى 2000 مشارك (مقابل 1000 مشارك في معظم المناطق المذكورة) وفقا لتقييم الوضع".
 



وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم تغيير نطاق النشاط إلى نشاط جزئي في عدد من بلدات الجليل الأوسط (طوران، وعدة بلدات في مجلس إقليمي البطوف وعدة بلدات في مجلس إقليمي مرج يزرعيل)، وكذلك في بلدة الحمام في الجليل السفلي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن بقية المبادئ التوجيهية في البلاد "تظل دون تغيير".

#الجيش الاسرائيلي

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