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الاحتلال يشن سلسلة غارات على شمال قطاع غزة

السبت 05 أكتوبر 2024 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن سلسلة غارات على شمال قطاع غزة



غزة/سما/

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات على شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على المناطق الشرقية من جباليا، شمال القطاع.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق مختلفة من مدينة غزة، وقد سمعت أصوات انفجارات ضخمة غرب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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