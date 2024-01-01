أردوغان: القوى الغربية لا تستطيع رفع صوتها ضد نتنياهو وعصابته

أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة يوم السبت إن القوى الغربية لا تستطيع رفع صوتها ضد نتنياهو وعصابته التي ترتكب المجازر بسبب عار المحرقة رغم أنها تعرف نواياهم الحقيقية جيدا.



وأضاف الرئيس التركي أن الحكومة الإسرائيلية تختلق كل يوم ذرائع جديدة لشرعنة سياسة الغزو والاحتلال.

وصرح أردوغان بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي فرضت قيودا اقتصادية على إسرائيل.

وأضاف في كلمته "رغم فقر الإمكانات يواصل إخواننا في غزة مقاومة الغزاة الصهاينة منذ 364 يوما".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

كما تشن القوات الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر قصفا جويا واسعا على لبنان أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1200 شخص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين ونزوح 1.2 مليون داخل لبنان وباتجاه سوريا، بالإضافة إلى إطلاق عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

وفي المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار إثر إطلاق حزب الله وفصائل فلسطينية مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات في المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة وسط تعتيم صارم في تل أبيب على الخسائر البشرية والمادية.