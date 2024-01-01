"حزب الله" يعلن قصف شركة للصناعات العسكرية الإسرائيلية قرب سخنين

بيروت/سما/

أعلن “حزب الله” اللبناني، السبت، قصف شركة “أتا” للصناعات العسكرية قرب مدينة سخنين شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

وفي بيان نشره عبر منصة تلغرام، قال الحزب إن مقاتليه قصفوا، مساء السبت، “شركة أتا للصناعات العسكرية، قرب سخنين، بصلية صاروخية”.

وأضاف أن القصف جاء “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، عن رصد إطلاق حوالي 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية نحو مستوطنات في الشمال، “تم اعتراض معظمها”.

وقالت الإذاعة عبر موقعها الإلكتروني، إنه سُمع دوي صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، من بينها مستوطنة كرميئيل والمناطق المحيطة بها.

وأضافت أنه جرى رصد إطلاق حوالي 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية “وتم اعتراض معظمها”.

وأشارت إلى أنه بناء على تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية التابعة لوزارة الدفاع، سيتم إقامة مباراة كرة القدم بين فريقي مكابي حيفا وأبناء سخنين بدون جمهور، بسبب تعليمات أمنية جديدة.

كما أعلن الجيش اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة “أدميت” بالجليل الغربي، وسقوط صاروخ في منطقة حيفا شمال البلاد.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: “بعد الإنذارات من تسلل طائرات مسيرة معادية تم تفعيلها في أدميت، اعترض سلاح الجو هدفا جويا مشبوها انطلق من الأراضي اللبنانية“.

وأضاف: “تم تفعيل الإنذارات بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف خوفا من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية”.

وفي بيان منفصل، قال الجيش: “بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة خليج حيفا والكرمل، تم رصد صاروخين أُطلقا من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض أحدهما من قبل سلاح الجو، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة”.

وسبق ذلك تفعيل صفارات الإنذار في منطقة حيفا والمستوطنات في محيطها، بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “حزب الله”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتعود هذه الرقابة إلى أن ما يحدث في جبهة لبنان يعد سابقة منذ نكبة 1948، لأنه يضرب العقيدة الأمنية المترسخة في المجتمع الإسرائيلي القائمة على مبدأ “نقل المعركة إلى أرض العدو”، بينما وصلت الضربات إلى معظم أنحاء إسرائيل، بما فيها تل أبيب.

في السياق، أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مدينة صفد وأطراف مستوطنة دان الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كما استهدفوا مرابض وتجمعات العدو في أطراف مستعمرة دان بصلية صاروخية كبيرة”.

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم أن عناصره اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية في محيط البلدية في بلدة العديسة الجنوبية، واستهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في كفريوفال وكفرجلعادي الإسرائيليتين وفي خلة عبير في يارون الجنوبية بالصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول الشهر الجاري بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.