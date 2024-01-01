  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المقاومة العراقية تهاجم أهدافاً للاحتلال شمالي فلسطين وجنوبيها (شاهد)

السبت 05 أكتوبر 2024 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة العراقية تهاجم أهدافاً للاحتلال شمالي فلسطين وجنوبيها (شاهد)



بغداد/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنّها هاجمت في الساعات الأولى من صباح اليوم بصواريخ الأرقب "كروز مطور" هدفين في فلسطين المحتلة الأول في ضواحي حيفا شمالاً، والثاني في جنوب فلسطين المحتلة.

وأعلنت في بيانٍ آخر، أنها استهدفت بالمسيّرات 3 أهداف حيوية للاحتلال الإسرائيلي في شمالي فلسطين المحتلة.

وأكّدت في بيانها أن هذه العمليات تأتي استمراراً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان"، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما شددت المقاومة الإسلامية في العراق على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ونشرت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد من إطلاقها "طائرات مسيّرة في اتجاه أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".


وأقرّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بمقتل جنديين في صفوف "جيشه"، وإصابة 24 آخرين، من جراء استهداف مسيّرة، أُطلقت من العراق، وأصابت قاعدةً عسكريةً إسرائيليةً في الجولان السوري المحتل.

يُشار إلى أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بشكلٍ مستمر ومتصاعد أهدافاً تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، مساندةً للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته، ونصرة للبنان.

الأكثر قراءة اليوم

3 مسؤولين من حماس يكشفون ما الذي يفكر فيه السنوار بعد عام من "طوفان الأقصى"

تطور خطير .."انصار الله" تقرر مهاجمة المصالح الامريكية والبريطانية في دول الخليج ..

القناة 12 العبرية: إسرائيل تسعى لترتيب صفقة مع حزب الله ووقف القتال خلال 2 ـ 3 أسابيع في الشمال وغزة

“حزب الله” يكشف حقيقة صور طلبها نتنياهو وكلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها

قناة عبرية: "إسرائيل" تستعد لتوسيع ممر نتساريم لفصل شمال غزة عن الجنوب

اسعار العملات في فلسطين

أبو عبيدة يبارك العملية النوعية التي استهدفت بالمسيرات قوات الاحتلال في الجولان

الأخبار الرئيسية

670153b7423604366b140000

موقع عبري: "إسرائيل" عازمة على اصطياد "حلم العمر"

تقديرات استخبارية أميركية: السنوار يريد لإسرائيل الغرق في حرب موسعة

قناة عبرية: "إسرائيل" تستعد لتوسيع ممر نتساريم لفصل شمال غزة عن الجنوب

الفصائل الفلسطينية: لا اتفاق أو صفقة يمكن التوصل إليها إلا بتحقيق مطالب شعبنا

d5c746f5-d017-4c15-a4bb-34d89cb1a046

الإعلام الإسرائيلي يقرّ بوجود تعقيدات في التعامل مع المسيّرات العراقية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية