المقاومة العراقية تهاجم أهدافاً للاحتلال شمالي فلسطين وجنوبيها (شاهد)

بغداد/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنّها هاجمت في الساعات الأولى من صباح اليوم بصواريخ الأرقب "كروز مطور" هدفين في فلسطين المحتلة الأول في ضواحي حيفا شمالاً، والثاني في جنوب فلسطين المحتلة.

وأعلنت في بيانٍ آخر، أنها استهدفت بالمسيّرات 3 أهداف حيوية للاحتلال الإسرائيلي في شمالي فلسطين المحتلة.

وأكّدت في بيانها أن هذه العمليات تأتي استمراراً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان"، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما شددت المقاومة الإسلامية في العراق على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ونشرت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد من إطلاقها "طائرات مسيّرة في اتجاه أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأقرّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بمقتل جنديين في صفوف "جيشه"، وإصابة 24 آخرين، من جراء استهداف مسيّرة، أُطلقت من العراق، وأصابت قاعدةً عسكريةً إسرائيليةً في الجولان السوري المحتل.

يُشار إلى أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بشكلٍ مستمر ومتصاعد أهدافاً تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، مساندةً للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته، ونصرة للبنان.