الصحة العالمية: لبنان يواجه أزمة صحية

بيروت/سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن لبنان يواجه أزمة صحية، مشيرة إلى استشهاد 73 موظفاً في القطاع الصحي اللبناني من جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت المنظمة في منشور في صفحتها في منصة "إكس": "لبنان يواجه أزمة صحية. هناك 1974 قتيلاً (شهيد)، و9384 جريحاً، و346209 نازحين".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية شنت 34 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية، ما أدى إلى استشهاد 73 من العاملين في مجال الصحة، وإصابة 67 آخرين.

وأفاد مراسل الميادين بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركزاً للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة صديقين جنوب لبنان، صباح اليوم.

ويوم أمس، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية استشهاد مسعفَين من جراء استهداف الاحتلال مركز شقرا الإسعافي، واستشهاد آخرين من جراء استهداف مركز خربة سلم (بئر السلاسل).

كذلك، أعلنت استشهاد 7 من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في مستشفى مرجعيون الحكومي في بلدة مرجعيون، يوم أمس.