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مصادر أمنية: “حزب الله” لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بمصير هاشم صفي الدين

السبت 05 أكتوبر 2024 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر أمنية: “حزب الله” لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بمصير هاشم صفي الدين



بيروت/سما/

أكدت مصادر أمنية لبنانية أن “حزب الله” لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بهاشم صفي الدين الذي يرأس المجلس التنفيذي للحزب.

وقالت المصادر في تصريح لقناة (الجديد) اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن “كل المعلومات الواردة حول مصيره لم يتم توثيقها لصعوبة التواصل”.

وقالت مصادر أمنية لبنانية، إنه لا يتسنى الوصول لهاشم صفي الدين منذ الجمعة. مضيفين أن الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمنع رجال الإنقاذ من الوصول إلى موقع القصف الذي يشتبه بأنه استهدفت صفي الدين.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية  ذكرت أن غارات جوية قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس/ الجمعة استهدفت هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل للأمين العام الراحل لـ”حزب الله” حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الهدف من الغارة الجوية الإسرائيلية المكثفة، والتي وصفها مراقبون لبنانيون بأنها الأعنف على الضاحية الجنوبية منذ اغتيال حسن نصر الله، هو هاشم صفي الدين.

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