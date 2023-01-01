مستشفيات شمال غزة مهددة بالتوقف خلال 24 ساعة

غزة/سما/

قال مدير مستشفى “كمال عدوان” في شمال قطاع غزة، السبت، إن مستشفيات القطاع مهددة بالخروج عن الخدمة خلال 24 ساعة نتيجة نفاد الوقود ومنع إسرائيل إدخاله.

وأوضح حسام أبو صفية في تصريح: “الواقع شمال قطاع غزة كارثي، إذ سيخرج مستشفى كمال عدوان وباقي المستشفيات عن الخدمة خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود وعدم إدخاله من قبل الاحتلال عبر منظمات دولية”.

وأضاف: “منذ أسبوع، لم يدخل الاحتلال أي كميات وقود لشمال قطاع غزة، ما يضعنا أمام كارثة حقيقية تواجه المرضى والجرحى في قسم العناية المركزة، الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي التي تعمل على الكهرباء”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث بدأت حرب الإبادة الجماعية، دمرت إسرائيل 23 مستشفى من أصل 38، منها مستشفيات حكومية وأهلية، تاركة 15 مستشفى فقط تعمل بقدرة محدودة وتحت ظروف قاسية رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية.