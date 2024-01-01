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المغرب: 100 مظاهرة تنديدا بعدوان "إسرائيل" على فلسطين ولبنان

السبت 05 أكتوبر 2024 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب: 100 مظاهرة تنديدا بعدوان "إسرائيل" على فلسطين ولبنان



الرباط/سما/

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) أنها نظمت، الجمعة، أكثر من 100 مظاهرة بمناسبة الذكرى الأولى للإبادة الجماعية في غزة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن” الشعب المغربي خرج، الجمعة، في أكثر من 100 مظاهرة داعمة لغزة والضفة الغربية ولبنان في إطار فعاليات جمعة طوفان الأقصى 52 “، تحت شعار: “وفاء للدماء النازفة في فلسطين ولبنان”، وذلك بـ58 مدينة مغربية.

وأشار البيان إلى أن ” المتظاهرين جددوا رفضهم للمجازر المرتكبة في حق المدنيين بفلسطين ولبنان، مستنكرين الصمت الدولي والتخاذل العربي الرسمي تجاه الآلاف من الشهداء والمهجرين”.

ورفع المشاركون، وفق البيان، “شعارات تندد بسياسة الاغتيالات الإسرائيلية في حق رموز المقاومة، وأخرى تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها مع الكيان المحتل”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر، حتى مساء الخميس، عما لا يقل عن 1156 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 3191 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من “حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

وتطالب الفصائل في لبنان التي بدأت مواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي مطلق في قطاع غزة منذ السابع من ذات الشهر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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