  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يقر بسقوط صاروخ في حيفا ويعترض مسيرة بالجليل

السبت 05 أكتوبر 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقر بسقوط صاروخ في حيفا ويعترض مسيرة بالجليل



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة “أدميت” بالجليل الغربي، وسقوط صاروخ في منطقة حيفا شمال البلاد.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: “بعد الإنذارات من تسلل طائرات مسيرة معادية تم تفعيلها في أدميت، اعترض سلاح الجو هدفا جويا مشبوها انطلق من الأراضي اللبنانية“.

وأضاف: “تم تفعيل الإنذارات بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف خوفا من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية”.

وفي بيان منفصل، قال الجيش: “بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة خليج حيفا والكرمل، تم رصد صاروخين أُطلقا من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض أحدهما من قبل سلاح الجو، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة”.

 

وسبق ذلك تفعيل صفارات الإنذار في منطقة حيفا والمستوطنات في محيطها، بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “حزب الله”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

 

وتعود هذه الرقابة إلى أن ما يحدث في جبهة لبنان يعد سابقة منذ نكبة 1948، لأنه يضرب العقيدة الأمنية المترسخة في المجتمع الإسرائيلي القائمة على مبدأ “نقل المعركة إلى أرض العدو”، بينما وصلت الضربات إلى معظم أنحاء إسرائيل، بما فيها تل أبيب.

الأكثر قراءة اليوم

3 مسؤولين من حماس يكشفون ما الذي يفكر فيه السنوار بعد عام من "طوفان الأقصى"

تطور خطير .."انصار الله" تقرر مهاجمة المصالح الامريكية والبريطانية في دول الخليج ..

هكذا غادر الرئيس الإيراني قطر.. مقاتلات حربية ترافقه (شاهد)

“حزب الله” يكشف حقيقة صور طلبها نتنياهو وكلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها

القناة 12 العبرية: إسرائيل تسعى لترتيب صفقة مع حزب الله ووقف القتال خلال 2 ـ 3 أسابيع في الشمال وغزة

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين جراء هجوم مسيرة عراقية

"إسرائيل" قصفت موقع اجتماع لقيادة حزب الله بقنابل زنتها 73 طنا

الأخبار الرئيسية

d5c746f5-d017-4c15-a4bb-34d89cb1a046

الإعلام الإسرائيلي يقرّ بوجود تعقيدات في التعامل مع المسيّرات العراقية

2ad58213-92f8-4d65-aaae-fed117b1db5d

الاحتلال يتكبد خسائر فادحة.. ضابط إسرائيلي : لا نملك ما يكفي من الجنود والدبابات لقتال حزب الله

"إسرائيل" تصدر أوامر بالإخلاء الفوري لمناطق في وسط غزة

الجيش الإسرائيلي يستعد لرد عسكري "كبير وشديد" على إيران ويتوقع تعاون “الدول الشريكة” في المنطقة بتنفيذ المهمة

مصادر أمريكية : السنوار حي ويتخذ قرارات حاسمة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية