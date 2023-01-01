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الجيش الإسرائيلي يستعد لرد عسكري "كبير وشديد" على إيران ويتوقع تعاون “الدول الشريكة” في المنطقة بتنفيذ المهمة

السبت 05 أكتوبر 2024 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يستعد لرد عسكري "كبير وشديد" على إيران ويتوقع تعاون “الدول الشريكة” في المنطقة بتنفيذ المهمة



القدس المحتلة/سما/

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لضرب إيران وشدّد أنها “ستكون ضربة جادة وذات تأثير كبير، نحن في قلب التحضيرات ونكرس معظم وقتنا لهذا الأمر. سيكون لهذا تداعيات على إيران، ومن الأفضل أن يفهموا ذلك”.
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يتوقع “تعاونًا كبيرًا في العملية الهجومية من الدول الشريكة في المنطقة”.
ويُذكر أن عدد الصواريخ الباليستية التي أُطلقت من إيران على إسرائيل في الهجوم هذا الأسبوع هو 201 صاروخ وفقا لمصادر إسرائيلية، ويزعم الاحتلال أنه تم “اعتراض معظمها” بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فيما أظهرت مقاطع فيديو غير ذلك، من سقوط عشرات الصواريخ على مواقع في إسرائيل.

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