اوقاف غزة : الاحتلال دمر 814 مسجدا و3 كنائس بشكل كلي

غزة/سما/

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة ثمانمائة وأربعة عشر (814) مسجداً تدميرا كاملاً واستهدف ، واستهدف تسع عشرة (19) مقبرة .

وقالت الأوقاف في بيان لها ان إجمالي تكلفة الخسائر والأضرار التي تعرضت لها وزارة الأوقاف نحو ثلاثمائة وخمسين مليون (350) مليون دولار حتى صدور هذا البيان.

واوضحت ان صواريخ وقنابل الاحتلال سوت ثمانمئة وأربعة عشر (814) مسجداً بالأرض ودمرتها تدميرا كاملاً من أصل نحو ألف ومئتين وخمسة وأربعين) (1245) مسجدًا في قطاع غزة بما نسبته (تسعة وسبعون بالمائة) (79%)، وتضرر أيضًا (مئة وثمانية وأربعون) (148) مسجدًا بأضرار جزئية بليغة، ووصل إجرام الاحتلال إلى قصف عدد من المساجد والمصليات على رؤوس المصلين الآمنين كما حدث في مصلى مدرسة التابعين في مدينة غزة.

كما دمرت آلة العدوان الإسرائيلية" (ثلاث) (3) كنائس تدميراً كلياً جميعها موجودة في مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال تسع عشرة (19) مقبرة منتشرة في محافظات قطاع غزة، من إجمالي عدد المقابر البالغة (ستين) (60) مقبرة، حيث دمر (ثمانية) (8) مقابر تدميراً كلياً، و إحدى عشرة ) (11) مقبرة دمرت جزئياً، بل زاد إجرامه بنبش القبور ، وسرقة الآلاف من جثامين الأموات والشهداء، والتمثيل بها بعد قتلهم بطرائق همجية وحشية، علما بأن الإحصائية المتعلقة بالمقابر لم تكتمل بعد نظرًا لصعوبة الوصول إلى عدد منها في ظل استمرار العدوان.

واضاف البيان :" ولم تسلم المقرات الإدارية والتعليمية التابعة للأوقاف من بطش العدوان، فطال الاستهداف (أحد عشر ) (11) مقراً إدارياً وتعليميا بما نسبته (تسعة وسبعون بالمئة) (%79 من إجمالي عدد المقرات الموجودة في قطاع غزة البالغة (أربعة عشر) (14) مقراً ، حيث دمر تسعة (9) مقرات تدميرًا كليا على رأسها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، ومديرية أوقاف خانيونس، ومركز الآثار والمخطوطات، ومدرسة الأوقاف الشرعية للبنين، وكلية الدعوة الإسلامية "فرع الشمال".

ودمرت آلة الحرب "الإسرائيلية" (تسع) (9) مركبات تابعة للوزارة، منها (ست) (6) مركبات دمرت كليا ، و ثلاث (3) مركبات تضررت بأضرار بالغة.

وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا من موظفي وزارة الأوقاف، ودعاتها وأئمتها (مئتينوثمانية وثلاثين) (238) شهيدًا، في حين وصل عدد المعتقلين من موظفينا (تسعة عشر) (19) معتقلاً.

وطالبت دول العالم الحر أجمع، والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الإسلامية بالتدخل الفوري، والعاجل واتخاذ خطوات عملية من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، ومحاسبته على ممارساته الإجرامية تجاه المدنيين العزل، والمساجد ودور العبادة.