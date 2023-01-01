مصادر أمريكية : السنوار حي ويتخذ قرارات حاسمة ..

واشنطن / وكالات /

مع قرب عام كامل على بدء طوفان الاقصى، فإن مصير السنوار محط أنظار الامريكيين والاسرائيليين، حيث تشير تقديرات أمريكية أنه لا يزال على قيد الحياة ويتخذ قرارات حاسمة، بينما الاسرائيليون يقولو إنه لا يوجد دليل على أنهخ على قيد الحياة حسب تقرير نشرته نيويورك تايمز ونقلته صحيفة يديعوت أحرنوت.

وبينت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية حسب تقديرات أمريكية" إن السنوار غير مهتم بالصفقة، ويأمل أن تتورط إسرائيل في حرب شاملة، لكنه يشعر بالإحباط من طهران".

وأشارت الصحيفة أن تقديرات اسرائيلية تقول إنه لا يوجد دليل أنه على قيد الحياة.

وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة تقول إنه" على الرغم من أن نتنياهو أضاف شروطا أدت إلى تعقيد المفاوضات، إلا أن السنوار كان ولا يزال العقبة الرئيسية. وفي الأسابيع الأخيرة، لم تبد حماس أي رغبة على الإطلاق في المشاركة في محادثات قد تؤدي إلى استئناف المفاوضات، التي تم تجميدها ".

وفي محيط النفق في تل السلطان، حيث تم العثور على جثث 6 محتجزين، تم العثور على علامات تشير إلى تواجد السنوار في المكان بالماضي.

وعلم موقع “واينت” في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إسرائيل قصفت قبل بضعة أسابيع مجمع أنفاق بعد الاشتباه بوجود السنوار. ولم يتم العثور على السنوار حيا أو ميتا في الأنفاق خلال عمليات التفتيش التي أجراها الجيش الإسرائيلي، وتم تعريف السنوار على أنه معزول عن الاتصال بإسرائيل، على الأقل حسب معلومات المخابرات الأمريكية.

وبين الموقع أت تقديرات السنوار أن حربًا أوسع ومناورات أوسع في لبنان ستجبر إسرائيل على تقليص عملياتها في غزة. وفي الوقت الحالي، توسعت الحرب.

ويشير المسؤولون الأميركيون الآن" إلى أن فشل حزب الله أو إيران في إلحاق ضرر كبير بإسرائيل، على الأقل حتى الآن، هو علامة واضحة على سوء تقدير السنوار. وإذا كان لا نزال على قيد الحياة، فهو معزول ومختبئ في الأنفاق في غزة".

ورغم أن استراتيجية السنوار لم تنجح بعد، كما يقول المسؤولون حسب الصحيفة، إلا أنها قد تنجح في نهاية المطاف. فقد دخل الجيش الإسرائيلي في عملية برية جنوب لبنان هذا الأسبوع ونقل مركز ثقله إلى الساحة الشمالية. لقد ثبت بالفعل أن القتال في لبنان صعب، ومنذ ذلك الحين بدأت العملية البرية للجيش الإسرائيلي حيث قُتل تسعة مقاتلين.

وقالت الصحيفة:" إذا استمر القتال العنيف، وانجرفت إيران أيضاً إلى أعقاب رد إسرائيلي كبير على وابل الصواريخ الباليستية، فسيكون السنوار قادراً على تحقيق الحلم بالنسبة له. وينظر البيت الأبيض إلى هذا الاحتمال بقلق".

وبحسب بايدن: "نحن على تواصل معهم، وبدلاً منهم سأفكر في بديل لمهاجمة المنشآت النفطية".