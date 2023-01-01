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“حزب الله” يكشف حقيقة صور طلبها نتنياهو وكلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها

السبت 05 أكتوبر 2024 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“حزب الله” يكشف حقيقة صور طلبها نتنياهو وكلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها



بيروت/ سما/

أكد ضابط ميداني في غرفة عمليات “حزب الله” اللبناني أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لجنوده اليوم في قرية حدودية في جنوب لبنان كلفته أكثر من 20 قتيلا وجريحا من جنود النخبة.
وقال الضابط: “الصور التي نشرها اليوم جيش العدو الإسرائيلي لجنوده قرب منازل في قرية حدودية في جنوب لبنان تم تصويرها في بقعة جغرافية تبعد عشرات الأمتار عن الأراضي المحتلة حيث كما يعلم الجميع أن بعض الجنوبيين بنوا منازلهم بالقرب من الحدود”.
وأضاف: “بهدف الحصول على هذه الصور التي يحتاجها بشدّة نتنياهو المأزوم، كان الثمن أكثر من 20 قتيلا وجريحا في صفوف جنود النخبة، الأمر الذي أجبر الرقيب العسكري الإسرائيلي على إخفائه والتعتيم على الحدث”.
وتابع: “حاول جنود النخبة في جيش العدو الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة، وبعد تغطية نارية مدفعية وجوية، التقدم من محورين باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون عند الحافة الأمامية، ولدى وصول القوات لنقاط الكمائن المعدّة مسبقًا، وبنداء لبّيك يا نصر الله، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات (بعضها زُرِع بالأمس) واشتبكوا مع ضباط وجنود النخبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، من مسافات قريبة وصلت إلى مسافة صفر، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوة المتسللة، ومن لم يصب حمل قتيلا أو جريحا وانسحب تحت غطاء مدفعي من مرابض العدو داخل الأراضي المحتلة”.

وشدد على أن “مجاهدي المقاومة الإسلامية يرصدون ويتابعون ويتصدون لكل تحرك معادٍ عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان، ويطاردون جنود العدو الإسرائيلي في قواعدهم وثكناتهم الخلفية على طول الخط الحدودي في الأراضي المحتلة، بقذائف المدفعية وصليات الصواريخ”.

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