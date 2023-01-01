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طلاب جامعة "كولومبيا" يشرعون بقراءة أسماء 2360 شهيدا تكريما لشهداء قطاع غزة

السبت 05 أكتوبر 2024 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طلاب جامعة "كولومبيا" يشرعون بقراءة أسماء 2360 شهيدا تكريما لشهداء قطاع غزة



واشنطن / وكالات/

شرع طلاب جامعة "كولومبيا" بولاية نيويورك الأميركية، بقراءة 2360 اسما استشهدوا في قطاع غزة خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ قرابة العام، تكريما لهم، وتأكيدا على أنهم ليسوا مجرد أرقام.

وتمكن الطلاب من قراءة هذا العدد من الأسماء، مسجلين في 59 صفحة فقط، من أصل 859 صفحة تحتوي على أسماء 34344 فلسطينيا استشهدوا في الإبادة الجماعية، ضمن الخطوات الاحتجاجية التي يقوم بها الطلبة، في سياق استمرار حراكهم التضامني مع شعبنا الفلسطيني، ورفض العدوان على قطاع غزة.

وتستمر هذه الخطوة الاحتجاجية النوعية أسبوعا كاملا، يرافقها تعليق صور وأسماء أطفال شهداء من غزة والعلم الفلسطيني في ساحات الجامعة، للفت أنظار الطلبة وادارة الجامعة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأميركية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

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