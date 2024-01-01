  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد أسير محرر بعد محاصرته واطلاق النار عليه واعدامه بطوباس

السبت 05 أكتوبر 2024 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد أسير محرر بعد محاصرته واطلاق النار عليه واعدامه بطوباس



طوباس / سما/

 استشهد أسير محرر صباح اليوم السبت، عقب محاصرته في وادي الفارعة بطوباس.

وقال نادي الأسير في طوباس إن الأسير المحرر أحمد عوايصة 30 عاما استشهد بعد محاصرته وإطلاق النار عليه واعتقاله من منزل ذويه في وادي الفارعة بطوباس صباح اليوم.

وأضاف نادي الاسير أن عوايصة أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي من سجون الاحتلال، بعد ان أمضى عامين في الأسر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وادي الفارعة بعدة دوريات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الشاب عوايصة قبل اقتحام المنزل واعتقاله بعد إصابته.

الأكثر قراءة اليوم

“نصر الله على قيد الحياة”… ما حقيقة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ؟

الاعلام العبري : الاجتياح البريّ للبنان كمين موتٍ ونريد مسؤولا ينقذنا الان قبل فوات الان..

هكذا غادر الرئيس الإيراني قطر.. مقاتلات حربية ترافقه (شاهد)

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين جراء هجوم مسيرة عراقية

شاهد: الحرس الثوري يضع اللمسات الأخيرة على الصواريخ التي ضرب بها" إسرائيل"

بوريس جونسون يفجر مفاجأة مدوية.. هذا ما تم اكتشافه بحمامه الخاص بعد استخدامه من قبل نتنياهو

"إسرائيل" قصفت موقع اجتماع لقيادة حزب الله بقنابل زنتها 73 طنا

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية: إسرائيل تسعى لترتيب صفقة مع حزب الله ووقف القتال خلال 2 ـ 3 أسابيع في الشمال وغزة

"واينت": إسرائيل تخطط لضرب العراق بعد مقتل جنديين بمسيرة في الجولان..

حزب الله: قتلى وجرحى بقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدية العديسة

أبو عبيدة يبارك العملية النوعية التي استهدفت بالمسيرات قوات الاحتلال في الجولان

3 مسؤولين من حماس يكشفون ما الذي يفكر فيه السنوار بعد عام من "طوفان الأقصى"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية