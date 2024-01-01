استشهاد أسير محرر بعد محاصرته واطلاق النار عليه واعدامه بطوباس

طوباس / سما/

استشهد أسير محرر صباح اليوم السبت، عقب محاصرته في وادي الفارعة بطوباس.

وقال نادي الأسير في طوباس إن الأسير المحرر أحمد عوايصة 30 عاما استشهد بعد محاصرته وإطلاق النار عليه واعتقاله من منزل ذويه في وادي الفارعة بطوباس صباح اليوم.

وأضاف نادي الاسير أن عوايصة أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي من سجون الاحتلال، بعد ان أمضى عامين في الأسر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وادي الفارعة بعدة دوريات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الشاب عوايصة قبل اقتحام المنزل واعتقاله بعد إصابته.