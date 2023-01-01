الأعنف منذ 126 يوما.. 18 غارة أمريكية-بريطانية استهدفت 4 محافظات يمنية

صنعاء/ وكالات/

أعلنت جماعة “أنصار الله”، مساء الجمعة، عن 3 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن؛ ما يرفع غارات الجمعة إلى 18.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للجماعة، في خبر عاجل مقتضب، أن “العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة” دون تفاصيل.

ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للجماعة، وفق إعلام يمني.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة “أنصار الله” أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ15 غارة العاصمة صنعاء ومدينة ذمار (شمال) والحديدة (غرب) ومحافظة البيضاء (وسط)، دون ذكر نتائج القصف.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة إن الغارات شملت: 4 غارات على منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء، و7 غارات على مطار الحديدة ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة، وغارة على جنوب ذمار، و3 غارات على مديرية مكيراس بالبيضاء.

وفي وقت لاحق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان، أن قواتها شنت ضربات على 15 هدفا حوثيا في مناطق خاضعة لسيطرتهم باليمن، عند الساعة 17:00 بتوقيت صنعاء (14:00 ت.غ).

ولم تقدم “سنتكوم” تفاصيل دقيقة عن الأهداف التي تم قصفها ولا مناطقها، لكنها ادعت أنها “شملت قدرات عسكرية هجومية للحوثيين”.

وبررت هذه الضربات بالقول إنها تأتي “بهدف حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وسفن التحالف والسفن التجارية”.

ولم يشر بيان “سنتكوم” إلى أي مشاركة بريطانية في هذا الضربات، بخلاف ما أعلنته جماعة “أنصار الله”.

وحتى الساعة 21:20 ت.غ، لم يصدر من واشنطن أو لندن تعليق بشأن الغارات المسائية على الحديدة التي قالت جماعة “الحوثي” إن البلدين قاما بشنها.

بدوره، توعد عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم، بـ”رد قاس ومزلزل وموجع” على “إمعان أمريكا وبريطانيا بالاستمرار في العدوان على اليمن”.

وقال القحوم، عبر منصة إكس: “عليها (واشنطن ولندن) تحمل الضربات ومسؤولية توسيع الصراع في المنطقة والقادم أعظم”.

والخميس، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، عبر كلمة متلفزة، أن إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا نفذوا 39 غارة على اليمن هذا الأسبوع.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت الجماعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للجماعة باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.