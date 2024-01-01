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استشهاد قيادي في "حماس" واسرته بغارة إسرائيلية على شمال لبنان

السبت 05 أكتوبر 2024 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد قيادي في "حماس" واسرته بغارة إسرائيلية على شمال لبنان



نهر البارد/ سما/

أعلنت حركة "حماس"، اليوم السبت، استشهاد القيادي سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي لمنزله في مخيم البداوي شمال لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق من فجر السبت باستشهاد 4 في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان.

ويوم الإثنين الماضي، نعت حركة حماس قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين، الذي استشهد مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان.

وقبل الإعلان عن استشهاد أبو الأمين، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلنت عن استشهاد 3 من أعضائها في ضربة إسرائيلية على بيروت.

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