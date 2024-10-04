  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"واينت": إسرائيل تخطط لضرب العراق بعد مقتل جنديين بمسيرة في الجولان..

السبت 05 أكتوبر 2024 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واينت": إسرائيل تخطط لضرب العراق بعد مقتل جنديين بمسيرة في الجولان..



القدس المحتلة / سما/

قال موقع "واينت" العبري، السبت، إن إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق، بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيرة في الجولان المحتل.

وأضاف الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها عمليات إطلاق من العراق إلى سقوط قتلى في إسرائيل، وأشار إلى أنه على سبيل المقارنة، في المرة الأولى التي أدى فيها إطلاق صاروخ من اليمن إلى مقتل مواطن إسرائيلي هاجم الجيش الإسرائيلي ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن، وصرح حينها وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت: "في المرة الأولى التي قتلوا فيها مواطنا إسرائيليا - هاجمنا. ويمكن رؤية الحريق في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين قولهم: "سنجد التصرف المناسب الذي يجب القيام به هناك (في العراق)، سواء ردا على قيام مسيرة بضرب جنود الجيش الإسرائيلي في الجولان، أو بغض النظر عن ذلك.. سنجد شيئا لنفعله بالتأكيد".

وأضاف المسؤولون أنه "من الواضح أن إيران تنشط على كافة الجبهات الممكنة، وعلينا أن نكون مستعدين لمزيد من المفاجآت".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة مقتل عسكريين اثنين وإصابة 23 آخرين جراء هجوم مسيرة عراقية في شمال الجولان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء يوم الجمعة: "قتل جنديان ليلة الثلاثاء والأربعاء نتيجة إطلاق طائرة بدون طيار من العراق في شمال الجولان، وأصيب 23 جنديا بجروح، ووقع الاصطدام في حوالي الساعة 2:50 فجرا، وتم اعتراض طائرة بدون طيار أخرى تم إطلاقها".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق مهاجمة هدف إسرائيلي بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى.

الأكثر قراءة اليوم

“نصر الله على قيد الحياة”… ما حقيقة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ؟

الاعلام العبري : الاجتياح البريّ للبنان كمين موتٍ ونريد مسؤولا ينقذنا الان قبل فوات الان..

هكذا غادر الرئيس الإيراني قطر.. مقاتلات حربية ترافقه (شاهد)

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين جراء هجوم مسيرة عراقية

شاهد: الحرس الثوري يضع اللمسات الأخيرة على الصواريخ التي ضرب بها" إسرائيل"

بوريس جونسون يفجر مفاجأة مدوية.. هذا ما تم اكتشافه بحمامه الخاص بعد استخدامه من قبل نتنياهو

"إسرائيل" قصفت موقع اجتماع لقيادة حزب الله بقنابل زنتها 73 طنا

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية: إسرائيل تسعى لترتيب صفقة مع حزب الله ووقف القتال خلال 2 ـ 3 أسابيع في الشمال وغزة

حزب الله: قتلى وجرحى بقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدية العديسة

أبو عبيدة يبارك العملية النوعية التي استهدفت بالمسيرات قوات الاحتلال في الجولان

3 مسؤولين من حماس يكشفون ما الذي يفكر فيه السنوار بعد عام من "طوفان الأقصى"

photo_2024-10-04_15-28-38

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين جراء هجوم مسيرة عراقية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية