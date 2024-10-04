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حزب الله: قتلى وجرحى بقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدية العديسة

السبت 05 أكتوبر 2024 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: قتلى وجرحى بقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدية العديسة



بيروت/ سما/

أعلن حزب الله​ اللبناني صباح اليوم السبت، أنه لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 11:00 من مساء يوم الجمعة 2024-10-4، اشتبك معها المقاومون مّا أدّى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التّراجع؛ ووقع في صفوفهم قتلى وجرحى.

وقال الحزب لإن ذلك يأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين،.

وأشار الحزب في بيان ثان، إلى أنّ جنود العاحتلال الإسرائيلي أعادوا محاولة التقدم باتجاه محيط البلديّة في بلدة العديسة عند الساعة 01:50 من فجر اليوم السّبت 2024-10-5، فتصدّى المقاومون لهم والاشتباكات مستمرّة.

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