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طقس فلسطين : أجواء حارة

السبت 05 أكتوبر 2024 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة



رام الله / سما/

توقعت دائرات الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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