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"مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر".. تظاهرات في اليمن "وفاء لشهيد المسلمين"

الجمعة 04 أكتوبر 2024 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر".. تظاهرات في اليمن "وفاء لشهيد المسلمين"



صنعاء/سما/

انطلقت مسيرات وتظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب تحت شعار "وفاءً لشهيد المسلمين.. مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر"، تضامناً مع الشعبين اللبناني والفلسطيني.

كذلك، شهد عدد من مديريات محافظات عَمْران وإب وتعز وحَجَّة وذَمَار والجوف والمَحْوِيت تظاهرات داعمة لفلسطين ولبنان، ومنددة بالاعتداءات والمجازر التي ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي في البلدين، ومؤكدةً ثبات الموقف والاستمرار في حمل راية الجهاد.

وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قد أكد، أمس، في كلمة تناول فيها تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والمستجدات الإقليمية والدولية أن اليمن يقف "إلى جانب حزب الله وجماهيره وحاضنته الشعبية، وأنه مساند على الدوام للشعب اللبناني"، موضحاً أنّ "هذه هي حال محور المقاومة كله".

وتابع السيد الحوثي أن "المسؤولية على كل المسلمين عظيمة في أن يكون لهم موقف واضح وجاد في مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني".

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