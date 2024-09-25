تراجع قيمة الشيكل في أعقاب الغارات الإسرائيلية على لبنان

القدس المحتلة/سما/

انخفض سعر الشيكل مقابل الدولار بـ0.5% اليوم، الجمعة، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى 3.825 شيكل، وعزا محللون انخفاض قيمة الشيكل بتصعيد إسرائيل الحرب على لبنان واستهداف قياديين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يشار إلى أنه لا يوجد تداول عملات في إسرائيل، أمس واليوم، بسبب عيد رأس السنة العبرية، لكن المؤشرات تدل على تراجع قيمة الشيكل.

وسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا بنسبة 0.4% ووصل إلى 4.21 شيكل، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 1% ووصل إلى 5.03 شيكل.

وواصلت إسرائيل تصعيدها ضد لبنان، وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، ما وصفته بأنه خندق محصن لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بقنابل بلغت زنتها 73 طنا من المتفجرات، في ظل تقديرات بأنه تواجد فيه قياديون في حزب الله وبينهم هاشم صفي الدين، المرشح لخلافة أمين عام الحزب، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل يوم الجمعة الماضي.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد منتصف الليلة الماضية، استهدف مقر القيادة الرئيسية لاستخبارات حزب الله، ورفض التطرق إلى هوية الذين تم استهدافهم بهذا الهجوم وما إذا كان المستهدف هو هاشم صفي الدين، المرشح لخلافة أمين عام حزب الله الراحل، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل يوم الجمعة الماضي.