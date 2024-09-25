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غالانت: "اغتلنا نصر الله وفي جعبتنا مفاجآت أخرى"

الجمعة 04 أكتوبر 2024 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: "اغتلنا نصر الله وفي جعبتنا مفاجآت أخرى"



القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، باغتيال قياديين آخرين في حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل اجتياح جنوب لبنان، بادعاء "تدمير بنية حزب الله التحتية كلها".

وقال غالانت خلال لقاء مع جنود إسرائيليين من الفرقة العسكرية 36 عند الحدود اللبنانية، إن "حزب الله يتعرض لضربات شديدة جدا، وواحدة تلو الأخرى. اغتلنا نصر الله وفي جعبتنا مفاجآت أخرى في الفوهة، وتم تنفيذ بعضها وبعضها الآخر سينفذ".


وادعى غالانت أن "منظومة حزب الله الصاروخية تعرضت لضربة شديدة جدا، وتم تدمير قسم كبير نتيجة العمليات النوعية والدقيقة".

وتابع أنه "في موازاة ذلك ننفذ اليوم عمليات في عدد من القرى (اللبنانية) وهذه العمليات ستستمر في أي مكان ينبغي تنفيذها فيه من أجل القضاء على بنية حزب الله التحتية كلها التي خطط تنفيذ هجمات منها".

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وزعم غالانت أن "أي أحد يقاتل يرى خلفه بلدات إسرائيلية ويدرك بشكل قاطع لماذا ينبغي الدفاع عن بلدات الشمال ولماذا هذا الأمر هام. وسوف نزيل هذا التهديد ونسمح بعودة مواطنينا إلى بيوتهم".

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