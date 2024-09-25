بايدن يستبعد حربا شاملة في الشرق الأوسط ولكن..

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إنه لا يعتقد أن الشرق الأوسط سيشهد حربا شاملة، معتبرا أنه يمكن تجنب مثل هذه الحرب لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان ذلك.





وعندما سئل عن مدى ثقته في إمكانية تجنب مثل هذه الحرب، توقف قليلا وقال للصحافيين "ما مدى ثقتكم في عدم هطول الأمطار؟ انظروا، لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنبها.. لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، الكثير مما ينبغي فعله".

وردا على سؤال عما إذا كان سيرسل قوات أمريكية لمساعدة إسرائيل، أجاب "نساعد إسرائيل بالفعل. وسوف نحمي إسرائيل".

وكان بايدن أكد بوقت سابق أنه لا يدعم أي هجوم انتقامي قد تشنه إسرائيل يستهدف المنشآت والمواقع النووية على أراضي الجمهورية الإيرانية.

يأتي هذا وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل في وقت تدرس فيه إسرائيل خيارات الرد على هجوم صاروخي باليستي شنته طهران عليها يوم الثلاثاء، في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها في لبنان، مستهدفة العديد من المناطق ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، في موازاة استمرار أعمالها العسكرية في قطاع غزة.