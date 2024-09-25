  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يستبعد حربا شاملة في الشرق الأوسط ولكن..

الجمعة 04 أكتوبر 2024 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يستبعد حربا شاملة في الشرق الأوسط ولكن..



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إنه لا يعتقد أن الشرق الأوسط سيشهد حربا شاملة، معتبرا أنه يمكن تجنب مثل هذه الحرب لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان ذلك.


 

وعندما سئل عن مدى ثقته في إمكانية تجنب مثل هذه الحرب، توقف قليلا وقال للصحافيين "ما مدى ثقتكم في عدم هطول الأمطار؟ انظروا، لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنبها.. لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، الكثير مما ينبغي فعله".

وردا على سؤال عما إذا كان سيرسل قوات أمريكية لمساعدة إسرائيل، أجاب "نساعد إسرائيل بالفعل. وسوف نحمي إسرائيل".

وكان بايدن أكد بوقت سابق أنه لا يدعم أي هجوم انتقامي قد تشنه إسرائيل يستهدف المنشآت والمواقع النووية على أراضي الجمهورية الإيرانية.

يأتي هذا وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل في وقت تدرس فيه إسرائيل خيارات الرد على هجوم صاروخي باليستي شنته طهران عليها يوم الثلاثاء، في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها في لبنان، مستهدفة العديد من المناطق ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، في موازاة استمرار أعمالها العسكرية في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

“نصر الله على قيد الحياة”… ما حقيقة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ؟

أجواء إيجابية واتفاق لتحريك المصالحة.. لقاء سري جمع الرئيس عباس بقيادات حركة “حماس” في الدوحة

الاعلام العبري : الاجتياح البريّ للبنان كمين موتٍ ونريد مسؤولا ينقذنا الان قبل فوات الان..

“القسام” تبث مشاهد كمين حمل اسم “تجديد العهد والبيعة” ضد قوات إسرائيلية بخان يونس

غارات إسرائيلية متتالية على ضاحية بيروت الجنوبية والمستهدف هو هاشم صفي الدين ..

اسرائيل : أحبطنا خطف جنود من قبل قوة الرضوان الخاصة التابعة لحزب الله في جنوب لبنان..

بوريس جونسون يفجر مفاجأة مدوية.. هذا ما تم اكتشافه بحمامه الخاص بعد استخدامه من قبل نتنياهو

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: اجتياح لبنان واغتيال نصر الله لن يغير الواقع

photo_2024-10-04_14-54-11

"إسرائيل" قصفت موقع اجتماع لقيادة حزب الله بقنابل زنتها 73 طنا

الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران

haraththawryobus241004112954588~

شاهد: الحرس الثوري يضع اللمسات الأخيرة على الصواريخ التي ضرب بها" إسرائيل"

20240925230716reup-2024-09-25t230539z_1006009341_rc2y7aapzwxk_rtrmadp_3_israel-palestinians-lebanon-un.h-730x438

عراقجي: وجودي في بيروت دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية