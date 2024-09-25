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منتقدا موقف بايدن.. ترامب: النووي الإيراني هو الخطر الأكبر

الجمعة 04 أكتوبر 2024 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتقدا موقف بايدن.. ترامب: النووي الإيراني هو الخطر الأكبر



واشنطن/سما/

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن "معارضة ضربة محتملة من إسرائيل على المواقع النووية الإيرانية"، معتبرا أن النووي الإيراني هو الخطر الأكبر.


وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، سئل ترامب: "يقول بايدن إن إسرائيل لا ينبغي أن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، ما رأيك في ذلك؟ كيف يجب أن ترد إسرائيل؟".

ليرد قائلا: "هذا هو الشيء الأكثر جنونا الذي سمعته على الإطلاق، هذا هو أكبر خطر لدينا أكبر خطر لدينا هو النووي"، وأضاف: "أعني، أن نقول عبارة من فضلك اتركوا النووي الخاص بهم وشأنه، أود أن أخبرك أن هذه ليست الإجابة الصحيحة".

وتابع: "كانت هذه هي الإجابة الأكثر جنونا. لأنك تعرف ماذا؟ لأنهم قريبا سوف يمتلكون أسلحة نووية، وبعد ذلك سوف تواجه مشاكل".

وكان بايدن نصح إسرائيل بالرد بشكل متناسب مع إطلاق إيران للصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل هذا الأسبوع.

وأكد بايدن أنه لا يدعم أي هجوم انتقامي قد تشنه إسرائيل يستهدف المنشآت والمواقع النووية على أراضي الجمهورية الإيرانية.

كما استبعد بايدن أن يشهد الشرق الأوسط حربا شاملة، معتبرا أنه يمكن تجنب مثل هذه الحرب لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان ذلك.

وبحسب "سي أن أن"، يأمل بايدن أن تتبنى إسرائيل نهجا مدروسا يمكنه أن يدافع عن حقها في الرد مع تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى المزيد من الانتقام ودفع المنطقة إلى حرب شاملة. 

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