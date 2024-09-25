"إسرائيل" تطلب من اللبنانيين إخلاء قرى شمال الليطاني

القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارا لسكان جنوب لبنان بضرورة إخلاء أكثر من 35 قرية وبلدة شمال نهر الليطاني، والتوجه إلى ما بعد نهر الأولي.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إنذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه، السماعيه، رشيديه، معشوق، البص، زقوق المفدي، شملايه، شبريحا، البرغليه، مخيم قاسميه، نبي قاسم، جبال البطم، عين بعال، البازوريه، طير دبا، مزرعة شدعيت، برج رحال، صربين، بياض، بافليه، ظهر برية جابر، جبل العدس، بستيت، أرزون، شحور، السلطانيه، دونين، تولين، تمريه، مجدل سلم، القصير، عدشيت القصير، دير سريان، دير ميماس، قليعه".

وأضاف البيان، أن "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي. انقذوا حياتكم".

‏وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "قوموا بإخلاء بيوتكم فورا. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي توجه جنوبا قد يعرضكم للخطر.‏سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم".



في غضون ذلك، أفادت مراسلتنا بأن الطائرات الإسرائيلية شنت ثلاث غارات في أنحاء مدينة بنت جبيل، كما شنت المقاتلات الحربية غارات استهدفت طورا والمجادل في جنوب لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدينة بنت جبيل والطيري ووادي السلوقي وبليدا وعيترون ومارون الراس ويارون ومحيبيب وحداثا وكونين وعيناثا وبرعشيت وشقرا في جنوب لبنان.

إلى ذلك، استشهد شخصين بغارة على بلدة خربة سلم، وأصيب آخرون إثر غارات إسرائيلية استهدفت موقعا قرب مركز للجيش اللبناني في بلدة البياضة جنوب لبنان.

وفي البقاع، استهدفت غارة إسرائيلية شاحنة في بلدة علي النهري.

في غضون ذلك، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق البقاع وجبل لبنان.

وأصيب ثلاثة أشخاص إثر استهدافهم بصاروخ من مسيرة بينما كانوا ضمن فريق من المسعفين في أحد شوارع منطقة المريجة في ضاحية بيروت الجنوبية، خلال قيامهم بجولة تفقدية بعد الغارات التي استهدفت المنطقة فجر اليوم.