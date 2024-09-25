  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"فايننشال تايمز": رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية الإيرانية سيكون "متوازنا"

الجمعة 04 أكتوبر 2024 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فايننشال تايمز": رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية الإيرانية سيكون "متوازنا"



واشنطن/سما/

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر، أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن رد إسرائيل المحتمل على هجمات إيران الصاروخية سيكون "متوازنا" إلى حد كبير.


ووفقا لهم، لن يثير الرد الإسرائيلي جولة جديدة من التصعيد المسلح في الشرق الأوسط.


وبحسب معلومات الصحيفة، أجرى مسؤولون أمريكيون كبار سلسلة من المحادثات مع الجانب الإسرائيلي مؤخرا في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن وحلفاؤها الغربيون الحد من نطاق الانتقام الإسرائيلي ومنع اندلاع صراع أوسع في المنطقة.

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة، إن السلطات الإسرائيلية تريد إرسال "رسالة واضحة" إلى إيران، على أمل إنهاء الصراع. وبحسب محاور الصحيفة فإن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بعد.

وذكر مسؤول أمريكي آخر للصحيفة، أنه من غير المتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في الضربات الانتقامية الإسرائيلية على أهداف في إيران.

وكتبت الصحيفة: "يناقش المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إمكانية شن ضربات إسرائيلية على المنشآت العسكرية والبنية التحتية للطاقة في إيران. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تنوي المشاركة في الضربات".

وفي وقت سابق، نقلت نفس الصحيفة عن مصدر مطلع على الوضع، أن إسرائيل لا تفكر في خيار ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض دعم مثل هذا الهجوم.

من جانبها، أشارت مجلة نيويوركر إلى أنه على الرغم من رفض بايدن دعم الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، يبقى بمقدور القوات الجوية الإسرائيلية القيام بمثل هذه المحاولة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، متحدثا عن احتمال شن ضربات إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعارض أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وأعلن المتحدث أن الولايات المتحدة، تجري مناقشات مع إسرائيل حول الرد المحتمل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد مساء يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

“نصر الله على قيد الحياة”… ما حقيقة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ؟

أجواء إيجابية واتفاق لتحريك المصالحة.. لقاء سري جمع الرئيس عباس بقيادات حركة “حماس” في الدوحة

الاعلام العبري : الاجتياح البريّ للبنان كمين موتٍ ونريد مسؤولا ينقذنا الان قبل فوات الان..

“القسام” تبث مشاهد كمين حمل اسم “تجديد العهد والبيعة” ضد قوات إسرائيلية بخان يونس

باراك: يجب الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ويسخر من دعوة نتنياهو لشرق اوسط جديد

غارات إسرائيلية متتالية على ضاحية بيروت الجنوبية والمستهدف هو هاشم صفي الدين ..

اسرائيل : أحبطنا خطف جنود من قبل قوة الرضوان الخاصة التابعة لحزب الله في جنوب لبنان..

الأخبار الرئيسية

haraththawryobus241004112954588~

شاهد: الحرس الثوري يضع اللمسات الأخيرة على الصواريخ التي ضرب بها" إسرائيل"

20240925230716reup-2024-09-25t230539z_1006009341_rc2y7aapzwxk_rtrmadp_3_israel-palestinians-lebanon-un.h-730x438

عراقجي: وجودي في بيروت دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها

خامنئي أمام مئات الالاف في طهران : فقدان نصر الله أفجعنا ولن يقودنا التسرع والانفعال

الاعلام العبري : الاجتياح البريّ للبنان كمين موتٍ ونريد مسؤولا ينقذنا الان قبل فوات الان..

“نصر الله على قيد الحياة”… ما حقيقة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية