خسائر كبيرة بالممتلكات إثر سقوط صواريخ في كريات شمونة والجليل

القدس المحتلة/سما/

أفادت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة، بوقوع خسائر كبيرة في الممتلكات إثر سقوط صواريخ بمناطق عدة في كريات شمونة والجليل الأدنى، شمال إسرائيل.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عددا من الصواريخ سقط في كريات شمونة والجليل الأدنى بعد إطلاقها من لبنان على هذه المناطق، مشيرة إلى أنه على إثر ذلك اندلعت عدة حرائق تسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات". وأفاد موقع "واين" العبري، بأنه لم يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تعمل فرق الإطفاء في مكان الحادث.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، وذلك عقب إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل الغربي، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات.

بدوره، أعلن حزب الله، في بيانات متتالية، أنه قصف عند الساعة 07:00 من صباح اليوم الجمعة الكريوت شمال حيفا بصليات صاروخية، كما استهدف دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلن حزب الله أنه استهدف مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في جنوب كريات شمونة بصلية صاروخية، وقصف قاعدة إيلانيا بصلية صاروخية.

يأتي ذلك، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان أكثر من 35 قرية وبلدة جنوب لبنان، بضرورة إخلاء مناطقهم شمال نهر الليطاني، والتوجه إلى ما بعد نهر الأولي.