"إسرائيل" تعلن اغتيال قائد منظومة الاتصالات في "حزب الله"

القدس المحتلة/سما/

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة مقتل محمد رشيد سكافي، قائد منظومة الاتصالات في "حزب الله" اللبناني، بهجوم "دقيق" في منطقة بيروت أمس الخميس.



ووصف أدرعي في بيان له سكافي بأنه كان من المحاربين القدامى في "حزب الله" وشغل منصب قائد منظومة الاتصالات منذ العام 2000 و"كان مقربا من كبار قادة حزب الله وامتلك خبرة وصلاحيات واسعة في التنظيم".



وأشار البيان إلى أن سكافي كان "يبذل جهودا حثيثة لتطوير اتصال متواصل بين كافة الوحدات والمنظومات في حزب الله في وقت الروتين وفي الطوارئ بهدف الحفاظ على استمرارية نقل المعلومات في التنظيم".

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن منطومة الاتصالات في حزب الله تعتبر وحدة ركن مسؤولة عن استمرارية الاتصال في الحزب وتطوير وصيانة أنظمة الاتصال فيه.

وتحدث الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الخميس عن استهدافه أهدافا تابعة لاتصالات واستخبارات "حزب الله" في بيروت.

وتأتي هذه العمليات العسكرية في سياق تصاعد التوترات، حيث تشهد منطقة جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بدء عملية برية داخل الأراضي اللبنانية