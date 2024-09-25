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لافروف: أمريكا لم تدن هجوم "إسرائيل" البري على لبنان بل تشجع توسيعه

الجمعة 04 أكتوبر 2024 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: أمريكا لم تدن هجوم "إسرائيل" البري على لبنان بل تشجع توسيعه



موسكو/سما/

 أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم توجه إدانة إلى إسرائيل على هجومها البري على لبنان، بل تشجعها في الواقع على توسيع منطقة العمليات العسكرية.

وقال لافروف في منشور له على الموقع الإلكتروني للدائرة الدبلوماسية الروسية: “إن أساليب الاغتيالات السياسية التي أصبحت ممارسة شبه روتينية هي أيضا مثيرة للقلق الشديد، كما حدث في 31 تموز/ يوليو في طهران، وفي 27 أيلول/ سبتمبر في بيروت، وبعد أن بدأت إسرائيل غزوها البري للبنان ليلة الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لم يكن هناك أي رد ولم يصدر عن الإدارة الأمريكية كلمة إدانة لهذا العمل العدواني ضد دولة ذات سيادة، وبالتالي فإن واشنطن تشجع في الواقع حليفتها في الشرق الأوسط على توسيع منطقة العمليات العسكرية”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن هذا الأسبوع بدء عملية برية “محددة الهدف والدقة” ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

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