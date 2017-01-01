بوريس جونسون يفجر مفاجأة مدوية.. هذا ما تم اكتشافه بحمامه الخاص بعد استخدامه من قبل نتنياهو

لندن / وكالات/

صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أنهم عثروا على جهاز تنصت للتجسس في مرحاض حمامه الشخصي بمقر وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2017.

وبحسب تقرير صحيفة التلغراف البريطانية، فإن جونسون الذي شغل منصب وزير الخارجية عام 2017، ذكر أن نتنياهو أراد استخدام المرحاض خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكتبه بالوزارة.

وأضاف جونسون أنه بعد أن استخدم نتنياهو المرحاض في “المبنى الملحق السري”، قام الفريق الأمني بالتفتيش وعثر على جهاز تنصت.

وقال جونسون في مذكراته “Unleashed” التي ستنشر في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري :”بيبي (نتنياهو) ذهب إلى هناك لفترة، قد يكون ذلك محض صدفة أو لا، لكن قيل لي لاحقا أنه بعد فحص الحمام عثروا على جهاز تنصت في المرحاض”.

وعندما سئل عما إذا كان بإمكانه تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الادعاء، قال جونسون: “أعتقد أن كل ما تحتاجون معرفته حول هذا الحادث موجود في الكتاب”.

ومن المقرر نشر كتاب رئيس الوزراء السابق جونسون “Unleashed”، الذي يتضمن ذكرياته عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعامل حكومته مع وباء كورونا، والفضائح التي لاحقت حزبه خلال فترة رئاسته للوزراء، في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.