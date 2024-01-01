الاتحاد الفلسطيني يشيد بعقد "الفيفا" اجتماعا لمناقشة التقييم القانوني الخاص بطلبه حول الانتهاكات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما/

أشاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اجتماعا لمناقشة التقييم القانوني الخاص بطلبه حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة والرياضيين في فلسطين.

ورحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان له، بقرار مجلس الفيفا بإحالة التقييم القانوني الخاص إلى الهيئات القضائية المختصة، ورأى في ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لاتخاذ إجراءات قانونية ملائمة، لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لأهداف الفيفا القانونية، وحقوق الإنسان، وحقوق الاتحادات الأعضاء.

وأكد الاتحاد ثقته بشرعية مطالبه واعتماده على العملية القضائية لتقديم حل عادل ضمن إطار زمني محدد، مشددا على التزامه الثابت بالحفاظ على قوانين الفيفا وواجباتنا وحقوق جميع الاتحادات الأعضاء.

وقال الاتحاد الفلسطيني إنه سيواصل تعاونه مع الفيفا، وسيقدم الأدلة والوثائق المستندة إلى الحقائق والقانون فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وفقاً لقوانين الفيفا، وحقوق الإنسان، والقانون السويسري.

وأكد التزامه بتطوير كرة القدم في فلسطين وضمان معاملة جميع الرياضيين بكرامة واحترام، وتطلعه إلى نتيجة عادلة تتماشى مع قيم الفيفا وتجلب الأمل المتجدد للرياضيين الفلسطينيين ولمجتمعنا الرياضي.