عشرات المعتقلين بحملة اعتقالات "إسرائيلية" في الضفة المحتلة

رام الله / سما/

اعتقلت قوات جيش الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، 35 مواطناً خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة بيتا، واقتحمت مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيبات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، فجر اليوم وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته واعتقلت منه المواطن جامي خالد عوض عديلي.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت إحدى البنايات في حي رفيديا، وفتشت منازل هناك وعبثت بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأكدت مصادر محلية، اقتحام عدد من آليات الاحتلال، البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت الشوارع والأحياء وتحديدًا الشارع الرئيسي والجبل الجنوبي، ومحيط المنتزه والبلدية والمقبرة الشمالية وشارع المدارس وطريق السهل، وحارة الشامية، دون ان يبلغ عن اعتقالات.