  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

“نصر الله على قيد الحياة”… ما حقيقة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ؟

الجمعة 04 أكتوبر 2024 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“نصر الله على قيد الحياة”… ما حقيقة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ؟



القدس المحتلة / سما/

انتشرت خلال الساعات الماضية، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل تعليقا مزعوما لوزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، يشكك من خلاله بوفاة زعيم “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، وأنه “لازال على قيد الحياة”، بحسب سبوتنيك.

ويقول عالانت في التصريح المتداول، المزعوم أنه له: “هناك شكوك كبيرة بشأن نصرالله؛ لأنه بعد عملية الاغتيال لم يظهر أي شيء لنصر الله، حتى جثمانه أو مراسيم دفنه وهذا دليل أنه على قيد الحياة ومختبئ”.
وبالبحث تبين أن لا يوجد أي تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي تشكك في  استشهاد نصرالله، بل أكد غالانت، في وقت سابق،  استشهاد الأمين العام لـ”حزب الله”، قائلا إن “القضاء على نصر الله، خطوة مهمة لكنها ليست النهاية لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم. سنقوم بتفعيل كل قدراتنا، بما في ذلك أنتم”.
واغتيل نصر الله، بغارة إسرائيلية على مقر لـ”حزب الله”، في “حارة حريك” بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة الماضية.

وفي وقت لاحق، أعلن “حزب الله” استشهاد زعيمه في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية.
ولم تجري حتى الآن مراسم تشييع لنصر الله، وكذلك لم يعلن الحزب عن الأمين العام الجديد الذي سيخلفه.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش والشاباك يؤكدان اغتيال ثلاثة من قيادات حماس "روحي مشتهى وسامح السراج وسامي عودة"..

أجواء إيجابية واتفاق لتحريك المصالحة.. لقاء سري جمع الرئيس عباس بقيادات حركة “حماس” في الدوحة

“القسام” تبث مشاهد كمين حمل اسم “تجديد العهد والبيعة” ضد قوات إسرائيلية بخان يونس

بزشكيان خلال لقائه قادة “حماس”: الغرب قدّم وعودًا كاذبة لإيران

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في اشتباك مع حزب الله على حدود لبنان

"يديعوت" :هكذا سيكون الرد على "إيران! واضرار الهجوم الصاروخي الايراني كبيرة..

باراك: يجب الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ويسخر من دعوة نتنياهو لشرق اوسط جديد

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : الاجتياح البريّ للبنان كمين موتٍ ونريد مسؤولا ينقذنا الان قبل فوات الان..

364 يوما من الحرب على غزة: شهداء بالعشرات والامم المتحدة تحذر من نقص المساعدات

غارات إسرائيلية متتالية على ضاحية بيروت الجنوبية والمستهدف هو هاشم صفي الدين ..

مجزرة دامية ..20 شهيدا في غارة إسرائيلية على مقهى بمخيم طولكرم

“القسام” تبث مشاهد كمين حمل اسم “تجديد العهد والبيعة” ضد قوات إسرائيلية بخان يونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية