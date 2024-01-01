“نصر الله على قيد الحياة”… ما حقيقة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ؟

القدس المحتلة / سما/

انتشرت خلال الساعات الماضية، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل تعليقا مزعوما لوزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، يشكك من خلاله بوفاة زعيم “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، وأنه “لازال على قيد الحياة”، بحسب سبوتنيك.

ويقول عالانت في التصريح المتداول، المزعوم أنه له: “هناك شكوك كبيرة بشأن نصرالله؛ لأنه بعد عملية الاغتيال لم يظهر أي شيء لنصر الله، حتى جثمانه أو مراسيم دفنه وهذا دليل أنه على قيد الحياة ومختبئ”.

وبالبحث تبين أن لا يوجد أي تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي تشكك في استشهاد نصرالله، بل أكد غالانت، في وقت سابق، استشهاد الأمين العام لـ”حزب الله”، قائلا إن “القضاء على نصر الله، خطوة مهمة لكنها ليست النهاية لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم. سنقوم بتفعيل كل قدراتنا، بما في ذلك أنتم”.

واغتيل نصر الله، بغارة إسرائيلية على مقر لـ”حزب الله”، في “حارة حريك” بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة الماضية.

وفي وقت لاحق، أعلن “حزب الله” استشهاد زعيمه في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية.

ولم تجري حتى الآن مراسم تشييع لنصر الله، وكذلك لم يعلن الحزب عن الأمين العام الجديد الذي سيخلفه.