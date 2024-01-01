  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

364 يوما من الحرب على غزة: شهداء بالعشرات والامم المتحدة تحذر من نقص المساعدات

الجمعة 04 أكتوبر 2024 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
364 يوما من الحرب على غزة: شهداء بالعشرات والامم المتحدة تحذر من نقص المساعدات



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 364 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 99 شهيد و169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41788 شهيد و96794 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعادت الأمم المتحدة لتؤكد أن تقليصًا كبيرًا جرى في كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها ما أدى لحرمان مليون نازح من الحصول على مساعدة غذائية للشهر الثاني على التوالي.

وسط قطاع غزة

فقد استشهد 4 مواطنين من عائلة أبو محمد أبو جبر في استهداف الاحتلال منزلهم شرق دير البلح

والشهداء هم: أحمد جبر محمد ابو محمد 68 عاما، وابتسام احمد ابو محمد (جابر) 60 عاما ، وإسراء آحمد جبر أبو محمد 30 عاما، وجبر آحمد جبر أبو محمد 26 عاما.

 

واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة في قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين غربي مخيم النصيرات.

غزة والشمال

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لشارع ثمانية جنوب مدينة غزة بشكل مكثف صباح اليوم الجمعة.

وكان خمسة مواطنين في مخيم الشاطئ ارتقوا شهداء في قصف من طائرات الاحتلال على منزل يأوي نازحين من عائلة درويش.

جنوب قطاع غزة

وارتقى شهيد وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جزر في معن جنوب شرق خانيونس.

ووقعت إصابتان جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة قديح ببلدة خزاعة شرقي خانيونس.

وفي رفح كثفت المدفعية الإسرائيلية من قصفها لمنطقة الشاكوش شمال غرب المدينة.

وانتشل المسعفون جثامين ثلاثة شهداء من خربة العدس شمال المدينة.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش والشاباك يؤكدان اغتيال ثلاثة من قيادات حماس "روحي مشتهى وسامح السراج وسامي عودة"..

أجواء إيجابية واتفاق لتحريك المصالحة.. لقاء سري جمع الرئيس عباس بقيادات حركة “حماس” في الدوحة

“القسام” تبث مشاهد كمين حمل اسم “تجديد العهد والبيعة” ضد قوات إسرائيلية بخان يونس

بزشكيان خلال لقائه قادة “حماس”: الغرب قدّم وعودًا كاذبة لإيران

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في اشتباك مع حزب الله على حدود لبنان

"يديعوت" :هكذا سيكون الرد على "إيران! واضرار الهجوم الصاروخي الايراني كبيرة..

باراك: يجب الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ويسخر من دعوة نتنياهو لشرق اوسط جديد

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : الاجتياح البريّ للبنان كمين موتٍ ونريد مسؤولا ينقذنا الان قبل فوات الان..

“نصر الله على قيد الحياة”… ما حقيقة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ؟

غارات إسرائيلية متتالية على ضاحية بيروت الجنوبية والمستهدف هو هاشم صفي الدين ..

مجزرة دامية ..20 شهيدا في غارة إسرائيلية على مقهى بمخيم طولكرم

“القسام” تبث مشاهد كمين حمل اسم “تجديد العهد والبيعة” ضد قوات إسرائيلية بخان يونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية