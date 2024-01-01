364 يوما من الحرب على غزة: شهداء بالعشرات والامم المتحدة تحذر من نقص المساعدات

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 364 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 99 شهيد و169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41788 شهيد و96794 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعادت الأمم المتحدة لتؤكد أن تقليصًا كبيرًا جرى في كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها ما أدى لحرمان مليون نازح من الحصول على مساعدة غذائية للشهر الثاني على التوالي.

وسط قطاع غزة

فقد استشهد 4 مواطنين من عائلة أبو محمد أبو جبر في استهداف الاحتلال منزلهم شرق دير البلح

والشهداء هم: أحمد جبر محمد ابو محمد 68 عاما، وابتسام احمد ابو محمد (جابر) 60 عاما ، وإسراء آحمد جبر أبو محمد 30 عاما، وجبر آحمد جبر أبو محمد 26 عاما.





واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة في قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين غربي مخيم النصيرات.

غزة والشمال

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لشارع ثمانية جنوب مدينة غزة بشكل مكثف صباح اليوم الجمعة.

وكان خمسة مواطنين في مخيم الشاطئ ارتقوا شهداء في قصف من طائرات الاحتلال على منزل يأوي نازحين من عائلة درويش.

جنوب قطاع غزة

وارتقى شهيد وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جزر في معن جنوب شرق خانيونس.

ووقعت إصابتان جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة قديح ببلدة خزاعة شرقي خانيونس.

وفي رفح كثفت المدفعية الإسرائيلية من قصفها لمنطقة الشاكوش شمال غرب المدينة.

وانتشل المسعفون جثامين ثلاثة شهداء من خربة العدس شمال المدينة.