مسؤولة في الأونروا: سكان غزة يعيشون منذ سنة رعبا لا يمكن وصفه

غزة / سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس، إن سكان غزة يعيشون رعبا "لا يمكن وصفه" منذ سنة بسبب عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مسؤولة الاتصالات بالأونروا لويز ووتردج، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "قطاع غزة يتعرض لهجمات إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن الحرب على غزة مرّ عليها عام واحد، أسفر عن تهجير 1.9 مليون فلسطيني ومقتل أكثر من 41 ألفا".

وأوضحت أن "الرعب الذي يعاني منه سكان غزة منذ 12 شهرا، كل يوم وكل ساعة، لا يمكن وصفه".

ولفتت ووتردج إلى أن المستشفيات تفوح برائحة الدماء، وأن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياة الكثير من الأطفال.