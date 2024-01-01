حزب الله يعلن تنفيذ 28 عملية وقتل 17 جنديا اسرائيليًا..

بيروت /سما/

أكّدت غرفة عمليّات حزب الله من مصادرها الميدانيّة والأمنيّة الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في المواجهات البطوليّة التي خاضها حزب الله اليوم الخميس قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا

واعلن حزب الله في بيان مساء اليوم، انه نفّذ حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم، 28 عملية عسكرية متنوعة الأهداف.

واشار في بيانه الى انه "تصدى لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان".

واستهدف ايضاً تحشّدات العدو الإسرائيلي في ثكنات عدة، وفقاً لبيانه.

كذلك، استهدف "حزب الله" مواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية.

ايضاً، قصف "الحزب" مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق شمال فلسطين المحتلة، بحسب البيان.