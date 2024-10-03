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تقرير يكشف كشف تسيير بريطانيا 100 رحلة تجسسية فوق غزة لمساعدة اسرائيل

الخميس 03 أكتوبر 2024 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير يكشف كشف تسيير بريطانيا 100 رحلة تجسسية فوق غزة لمساعدة اسرائيل



لندن / وكالات/

ذكر موقع "ديكلاسيفايد" نقلا عن تقارير أن حكومة حزب العمال البريطانية أمرت بتسيير 100 رحلة تجسسية فوق قطاع غزة لمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أن "متوسط ما سمح به رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر من رحلات تجسسية، يعادل أكثر من رحلة واحدة يوميا منذ توليه منصب رئيس الوزراء".

 

وأضاف أن "رحلات التجسس، التي بدأت في ديسمبر، استمرت بوتيرة سريعة، على الرغم من تعليق إدارة ستارمر 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة الشهر الماضي".

وأشار الموقع إلى أنه "خلال الشهر الأول الكامل لحزب العمال في منصبه في أغسطس، حلق سلاح الجو الملكي البريطاني 42 رحلة فوق الأراضي الفلسطينية المدمرة".

ولفت إلى أن "الرحلات الجوية غادرت من أكروتيري - القاعدة الجوية البريطانية في قبرص نحو قطاع غزة".

ومع تزايد الضغط على الحكومة البريطانية، يزداد القلق بشأن إمكانية استخدام المعلومات الاستخباراتية في عمليات عسكرية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

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