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شادي ابو صرار من مخيم النصيرات ..يعيد الأمل والحياة لغزة..

الخميس 03 أكتوبر 2024 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شادي ابو صرار من مخيم النصيرات ..يعيد الأمل والحياة لغزة..



كتبت اسماء مصطفى:


" نحن نستحق الحياة " يقول شادي الذي يرفع شعار " We deserve life" لمشروع الذي يسميه " البطيخة".

درس شادي علم فنون الطهي في جامعة غزة، منعاه الحرب من إكمال حلمه ، حيث انقطع عن التعليم منذ السابع من أكتوبر بسبب الحرب على غزة . توقف تعليم شادي ولكن لم يتوقف حلمه.

استطاع شادي أن يفتتح " البطيخة" المعبّقة برائحة الزعتر والزيتون، المُكتسِية بألوان العلم الفلسطيني الي مُنع من الرفع في مسيرات العالم الغربي والاوروبي المطالب بوقف الحرب على غزة ، الداعم للقضية الفلسطينية. يقول شادي " البطيخة بألمانيا الأربعة هي رمزية للعلم الفلسطيني منذ عهد أجدادنا القدماء"

تمثل " البطيخة" حلم شادي الصغير الذي يقدم لرواد المكان بعض أصناف الحلوى والمشروبات الطبيعية والمشروبات الساخنة بأقل الإمكانيات المتاحة وفي ظل غلاء أسعار السلع الغذائية وشح إدخالها لغزة. حيث يستخدم شادي الإمكانيات المتاحة لإدخال البهجة والسرور على نفسية النازحين المرتادين للمكان ويوفر لهم جواً يشبه شيئاً من الحياة الطبيعية قبل الحرب على غزة .
" البطيخة موجودة هنا لحتى تاخد الناس بعيد عن جو الحب والموت والخوف والدمار، البطيخة بتعطينا أمل بالألوان" شادي أبو صرّار.

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