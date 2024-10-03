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أجواء إيجابية واتفاق لتحريك المصالحة.. لقاء سري جمع الرئيس عباس بقيادات حركة “حماس” في الدوحة

الخميس 03 أكتوبر 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء إيجابية واتفاق لتحريك المصالحة.. لقاء سري جمع الرئيس عباس بقيادات حركة “حماس” في الدوحة



الدوحة / سما /

أفادت مصادر بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة، التقى القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، خليل الحية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.
واتفق الطرفان على دعم جهود المصالحة وتطبيق مخرجات حوار بكين، وقال المصدر، وفق “سكاي نيوز عربية” إن أجواء إيجابية سادت اللقاء وشهد اللقاء تقاربا كبيرا في وجهات النظر حول إدارة غزة.
وأضاف المصدر أن لقاء القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس برعاية مصرية قد تأجل إلى يوم الأربعاء المقبل.
وسيناقش اللقاء عدة نقاط أهمها إدارة عملية الإغاثة في قطاع غزة، وقطع الطريق أمام مخططات الجيش الإسرائيلي لتولي هذه المهمة.
كما سيناقش التوافق على تشكيل لجنة وطنية بمرسوم رئاسي من أعضاء وفعاليات وطنية ومجتمع مدني لإدارة قطاع غزة.

وأكد المصدر أن لا صحة للأخبار التي تحدثت عن إنشاء معبر جديد بين غزة ومصر، وأن الجانب الفلسطيني لا يزال يصر على فتح معبر رفح بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، وأن ذلك يتولاه الأمن الفلسطيني من خلال تطبيق اتفاق المعابر للعام 2005.

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