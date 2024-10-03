الإعلام العبري يصف العملية بالحدث الخطير.. حزب الله: فجرنا عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني قرب مارون الراس وأوقعنا قتلى وجرحى..

القدس المحتلة/سما/

أعلن “حزب الله” تنفيذ 19 استهدافا، منذ فجر الخميس، شملت التصدي لمحاولتي توغل نفذتاها قوات إسرائيلية جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف تجمعات وتحركات لجنود في 8 مستوطنات.

وقال “حزب الله”، في سلسة بيانات عبر منصة “تلغرام” حتى الساعة 12:20 “ت.غ”، إن مقاتليه فجّروا عبوتين ناسفتين لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية من لواء غولاني التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، كما تصدوا لمحاولة تقدم إسرائيلية عند بوابة فاطمة (الحدودية) بقذائف المدفعية”.

وبالصواريخ قصف مقاتلو الحزب تجمعات وتحركات لجنود إسرائيليين في مستوطنات أفيفيم والبصة وشوميرا وسعسع ومسكف عام وكفر جلعادي وأدميت ويرؤون.

كما قصفوا تجمعات لقوات إسرائيلية في محيط موقع الراهب وفي ثكنة راميم وبين شتولا والراهب، بالإضافة إلى مدينة طبريا وموقع حانيتا في الجليل الغربي.

واستهدف “حزب الله”، وفق بياناته، بعض هذه المستوطنات والمواقع أكثر من مرة، وشدد على تحقيق “إصابات مباشرة”.

وفي إسرائيل، استمر دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجليل الغربي.

وادعى الجيش الاسرائيلي أن معظم الصواريخ تم اعتراضها أو سقطت في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى اعتراض المسيّرتين، حسب البيان.

ومنذ فجر الخميس، شن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على بلدات جنوب وشرق لبنان، ما ألحق أضرارا هائلة بمنازل مواطنين وتسبب باغتيال 3 مواطنين وجرح اثنين في محافظة النبطية (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

يأتي ذلك غداة إعلان إسرائيل، مساء الأربعاء، مقتل 8 عسكريين، بينهم 3 ضباط؛ جراء تعرضهم لكمين من مقاتلي “حزب الله” إثر محاولتهم التوغل في بلدات بجنوب لبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخا ومسيرتين من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نحو 200 صاروخ منذ الصباح.

وأظهرت صور تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي أضرارا في عدد من المستوطنات المستهدفة.

في غضون ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدف عدة بلدات في الجنوب.

وتأتي هذه الغارات بعد أخرى مماثلة استهدفت الليلة الماضية مبنى في منطقة الباشورة ببيروت، مما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص -بينهم 7 مسعفين- وإصابة 14 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي وإصابة آخر بجروح في اعتداء إسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.