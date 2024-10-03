باراك: يجب الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ويسخر من دعوة نتنياهو لاعادة ترتيب الشرق الأوسط

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن إسرائيل لديها "حاجة ملحة للرد" على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنه يحذر من أنها لا تستطيع "إعادة ترتيب الشرق الأوسط بمفردها"، والتي يتحدث عنها رئيس الحكومة نتنياهو..

مشيرا: أعتقد أن 200 صاروخ من بلد مجاور، على بعد 1300 ميل منك، سقطت على العاصمة البريطانية أو المملكة المتحدة، فإن الحكومة البريطانية سوف ترد على الفور بقوة شديدة، وأي حكومة أخرى سوف تفعل الشيء نفسه.

وأضاف باراك: نحن لا نصعد الأمور، بل نرد على شيء لا يمكن تفادي الرد عليه، ونظرًا لأنني لا أعتقد أننا نستطيع تحمل إنفاق 200 صاروخ على إيران.

ولفت: سوف نضطر إلى إرسال قواتنا الجوية المتفوقة، والتي يمكنها القيام بالمهمة كما أثبتت ذلك في اليمن ذات الظروف المختلفة إلى حد ما.

كريستيان أمانبور: أهلا بك مرة أخرى في برنامجنا، يا رئيس الوزراء. أود أن أسألك: ما هي خيارات إسرائيل الآن؟ ما الذي كنت ستفكر فيه إن كنت لا تزال في منصبك؟

إيهود باراك: أُفضّل أن أحاول شرح الخيارات، وليس ما كنت سأفعله لو كنت رئيسًا للوزراء. أعتقد أن إسرائيل لديها حاجة ملحة للرد، لم تعان أي دولة حديثة مرتين خلال عدة أشهر، في منتصف أبريل والآن (في أكتوبر)، وابلًا من 200 صاروخ باليستي موجه إلى أراضيها. لذا سيكون هناك رد إسرائيلي. ربما يستغرق الأمر عدة أيام، وربما هناك حاجة للتنسيق مع الدول المجاورة. لا يمكننا الوصول إلى إيران دون دولتين مجاورتين أخريين، ومع انتشار الولايات المتحدة بكثافة من أجل دعمنا دفاعيًا. لذا، أعتقد أن الفكرة قد تأتي، انظر إلى اليمنيين، الحوثيين، إنهم على نفس مسافة طهران تقريبًا عن إسرائيل. لقد شنت القوات الجوية الإسرائيلية ضربات مرتين في الأشهر الأخيرة أو نحو ذلك، ودائمًا ما تكون صور مثل ميناء رئيسي أو مصافي نفط أو محطات طاقة عامة. هذه الأهداف الأكثر شعبية في إيران، إيران حساسة، إنها اقتصادية، لقد ألحقت بهم أذىً مؤلمًا ويمكننا فعل ذلك، يمكننا فعل ذلك أكثر من مرة. هذا بشكل أساسي. أعتقد أن التحفظ الذي أثاره بايدن بشأن خطة ضرب المواقع العسكرية والنووية سيتم أخذه في الاعتبار. لكن لا يمكنني أن أخبرك أن إسرائيل لن تحاول ضرب أو لمس هذه العناصر أيضًا. وبشكل أساسي، أعتقد أن الإيرانيين سيستمرون في القيام بذلك، لكنهم اختاروا استراتيجية تم تطويرها لمدة 15 عامًا، حلقة من النار حول إسرائيل لتغطية المسافة من إسرائيل. لديهم حماس في الجنوب، وحزب الله في الشمال، وربما نوع آخر من الميليشيات، الميليشيات العراقية، الحوثيون، وحتى خلايا معينة في الضفة الغربية. لذا، فإن كل هذه الحلقة سوف يتم تفعيلها على الأرجح.

كريستيان أمانبور: حسنًا. دعني أتناول أمرين فقط. هل تعتقد أنكم بحاجة إلى التصعيد لخفض التصعيد؟ أعتقد أن ما يقوله الجميع: يا إلهي، علينا أن نحاول خفض التصعيد. ولكن من الجانب الإسرائيلي، لا توجد فكرة عن خفض التصعيد في الواقع، وإنما التصعيد. هل تعتقد أن هذا مطروح على الطاولة؟ لا أحد يتطلع في بلدكم إلى خفض التصعيد، صحيح؟

إيهود باراك: أعتقد أن 200 صاروخ من بلد مجاور، على بعد 1300 ميل منك، سقطت على العاصمة البريطانية أو المملكة المتحدة، فإن الحكومة البريطانية سوف ترد على الفور بقوة شديدة، وأي حكومة أخرى سوف تفعل الشيء نفسه. لذا فنحن لا نصعد الأمور، بل نرد على شيء لا يمكن تفادي الرد عليه. ونظرًا لأنني لا أعتقد أننا نستطيع تحمل إنفاق 200 صاروخ على إيران، فسوف نضطر إلى إرسال قواتنا الجوية المتفوقة، والتي يمكنها القيام بالمهمة كما أثبتت ذلك في اليمن ذات الظروف المختلفة إلى حد ما.