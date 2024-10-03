حل أزمة محطات وقود الضفة الغربية مع إدارة البنوك

رام الله/سما/

في بيان صادر عن محطات الوقود في رام الله والبيرة أكد أحل الأومة مع إدارة البنوك الفلسطينية وانتظام العمل ومواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

وفي وقت سابق، أكد نقيب محطات الوقود في فلسطين، نزار الجعبري، أنه سيتم اعتباراً من صباح يوم الأحد القادم بتاريخ 6 أكتوبر في تمام الساعة السادسة صباحاً إغلاق أبواب محطات الوقود أمام المواطنين.

وقال الجعبري: "تم اتخاذ هذا القرار نظراً لامتناع البنوك عن قبول الإيداعات النقدية من المحطات لشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول، مما يترتب عليه عدم مقدرة المحطات على تحويل قيمة مشترياتها من هيئة البترول".

وتابع الجعبري: "البنوك لا توافق على استقبال الأموال من أصحاب المحطات لأنها بعملة الشيكل، ولديهم فائض بالشيكل، ووزارة المالية تُطالب بثمن المحروقات، وطالما لا نستطيع الدفع فإنهم يجبروننا على إغلاق أبواب المحطات أمام المواطنين".

وقال: "إن المشكلة الأساسية هي مشكلة إيداع الأموال في البنوك التي ترفض عملة الشيكل بسبب عدم تحويل الأموال لإسرائيل، وتراكمه لديها، في الوقت الذي تقبل فيه البنوك عملة الدولار، وتطالبنا أن ندفع بالدولار، ولكننا نخسر هكذا، وبالأصل أرباحنا ضئيلة".

وقال: "عند فتح البنوك بالضفة الغربية، ما هي العملة التي يريدون العمل بها؟.. الشيكل هي العملة المتداولة، ليس الدولار ولا الدينار".