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"يديعوت" :هكذا سيكون الرد على "إيران! واضرار الهجوم الصاروخي الايراني كبيرة..

الخميس 03 أكتوبر 2024 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" :هكذا سيكون الرد على "إيران! واضرار الهجوم الصاروخي الايراني كبيرة..



القدس المحتلة / سما/

قال المراسل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إيتمار آيخنر، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024: إن "إسرائيل" قد تهاجم منشآت النفط والغاز والنووية وأنظمة الدفاع الجوي مع التركيز على النظام الذي يحمل النووي ومراكز الأسلحة وربما تستخدم سلاح الاغتيالات للرد على الهجوم الإيراني، ويمكن أن يشمل الرد أكثر من خيار، وليس من الضروري أن يكون على شكل هجوم جوي.

وأعلنت "إسرائيل"، أول أمس الثلاثاء، أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخاً، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن إيران أطلقت 180 صاروخا، وذلك بعد أن تحدثت في تقدير سابق عن عما لا يقل عن 200 صاروخ.

من جهته، قال الخبير الأمني والاستخباري الإسرائيلي يوسي ميلمان تعقيبًا على صور الأقمار الصناعية التي نشرتها AP News: "من الواضح أن الأضرار أكبر بكثير مما أعلنه الجيش الإسرائيلي في القاعدة الأهم لسلاح الجو".

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