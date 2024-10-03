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مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في اشتباك مع حزب الله على حدود لبنان

الخميس 03 أكتوبر 2024 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في اشتباك مع حزب الله على حدود لبنان



القدس المحتلة / سما/

قالت وسائل اعلام عبرية  إن 4 جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا، بينما أصيب 15 آخرين بعمليتين على حدود لبنان نفذهما حزب الله اليوم .

وتصدى حزب الله لمحاولة تسلل من قبل قوات جيش الاحتلال عند نقطة حدودية جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان، اليوم الخميس، إن قواته تصدت لمحاولة تقدم لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة فاطمة (معبر حدودي سابق بين إسرائيل ولبنان) جنوبي لبنان بقذائف المدفعية.

وأوضح حزب الله في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

وأعلن حزب الله، أنه قصف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كما قصف تجمعا بين شتولا والراهب برشقة صاروخية.

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