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روسيا عززت علاقتها مع حماس..بلينكن: نعمل لإيجاد حل لإسرائيل ولبنان وانهاء حرب غزة

الخميس 03 أكتوبر 2024 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا عززت علاقتها مع حماس..بلينكن: نعمل لإيجاد حل لإسرائيل ولبنان وانهاء حرب غزة



واشنطن / وكالات/

قال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، إن إدارة بايدن تعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط وخارجه لإنهاء الحرب والمعاناة في غزة، وتعمل لإيجاد حل دبلوماسي يمكن إسرائيل ولبنان من العيش في أمان.

واشار بلينكن" زدنا الضغوط الدبلوماسية وعززنا قوتنا العسكرية لردع وتقييد طهران وبيونغ يانغ"، كاشفا أن "خروج إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي كان سببا في تحرير برنامج طهران النووي، وأدى إلى تقويض أمن الولايات المتحدة وشركائها".

ولفت الى أن "إيران شيدت مصنعا للمسيرات في روسيا وأرسلت لموسكو مئات الصواريخ الباليستية"، كاشفا أن "روسيا زادت دعمها العسكري والفني لإيران وعجلت بالمفاوضات بشأن شراكة استراتيجية".

واعتبر بلينكن أن "إيران ووكلاؤها استغلوا الفوضى لإحياء طرق الاتجار غير المشروع بالأسلحة في المنطقة"، مضيفا أن "روسيا انتقلت من كونها شريكا وثيقا لإسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع حماس بعد 7 تشرين الاول".

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