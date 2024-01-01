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خارجية لبنان: نصرالله وافق على وقف النار لمدة 21 يوما قبل اغتياله ...

الخميس 03 أكتوبر 2024 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
خارجية لبنان: نصرالله وافق على وقف النار لمدة 21 يوما قبل اغتياله ...



بيروت/ سما/

 قال وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما قبل أيام قليلة من اغتياله.

وقال بو حبيب في تصريحات له، "لقد وافق نصرالله، وافق"، وأضاف: "لقد وافقنا تماما، وافق لبنان على وقف إطلاق النار ولكن بالتشاور مع حزب الله، وتشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله وأبلغنا الأمريكيين والفرنسيين بما حدث".

وأضاف: "لقد أخبرونا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أيضا على البيان الذي أصدره الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون".

وتابع: "كان من المقرر أن يذهب كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار"، مضيفا: "لقد أخبرونا أن نتنياهو وافق على هذا، وبالتالي حصلنا أيضا على موافقة حزب الله على ذلك".

وكان بيان مشترك صادر في 26 سبتمبر عن الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة وقطر، دعا إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما لـ"إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود"، بمبادرة من الرئيسين الأمريكي والفرنسي.

وفي اليوم التالي، اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله وعددا من قادة الحزب بالإضافة إلى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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